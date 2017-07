Showbiz / Celebrity Без плачење Супер жената е тука! Гал Гадот е супер жена како на големиот екран, така и во реалниот живот. Актерката даде сè од себе за да го развесели малото девојче кое и побара автограм за време на Justice League средбата што се одржа во Сан Диего. Децата се премногу возбудени кога ќе го сретнат својот идол, што беше случај и со девојчето кое не можеше да ги запре солзите кога ја запозна Гадот.



Актерката веднаш ја смири ситуацијата велејќи и дека сега откако се пријателки, нема повеќе причина за плачење.

A post shared by Variety Magazine (@variety) on Jul 22, 2017 at 3:57pm PDT

Езра Милер, кој седеше до Гадот се придружи кон смирувањето на расолзеното девојче со зборовите дека и таа е воин.



-Мислам дека способноста да плачеш, те прави воин. Придружи се кон Justice League кога ќе бидеш подготвена, рече тој.



