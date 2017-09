Showbiz / Celebrity Теории на заговор: Кои од познатите пејачи се дел од Илуминатите? Илуминатите важат за тајна организација која ја сочинуваат членови од целиот свет. Се верува дека во неа членуваат едни од од најпознатите лидери, бизнисмени, па дури и шоу бизнис личности во светот. Многумина претпоставуваат кои од познатите пејачи се членови, врз основа на симболите на Илуминатите кои лесно можете да ги пронајдете во нивните музички видеа, облека, па дури и на нивните тетоважи. Еве неколку познати личности за кои се верува дека се дел од Илуминатите: Ријана Ријана е позната по експонирањето на најпознатиот Илуминатски знак во нејзините видеа, а тоа е пирамидата. Во нејзиното музичко видео за ,,Pour it up’’ , РиРи е претставена како жртва на контрола со мислите. Исто така, нејзината коса е бела, што е карактеристично за божиците од Илуминатите. Собата во видеото е полна со црвени балони, симбол за крваво жртвување, кое е мошне присутно во светот на Илуминатите. Бијонсе Како и нејзиниот сопруг, Џеј Зи и Бијонсе го истакнува знакот на пирамидата. Многумина веруваат дека името на нејзината ќерка Блу Ајви претставува пример како да се оддаде почит на една моќна организација како што се Илуминатите ( Born Living Under Evel. Illuminati’s Very Youngest). Џастин Бибер Иако го демантира своето членство во Илуминатите, не е тешко да се претпостави дека е следбеник по неговите тетоважи (пирамидата со око, був итн). Бувот во оваа организација е синоним за мудрост и со него сметаат дека се најпаметните луѓе на светот. Кејти Пери Иако ја започна својата кариера како госпел пејачка, подоцна во својот живот многу луѓе веруваат дека таа ја продала својата душа на “ѓаволот” и станала член на Илуминатите. Симболите на оваа организација се неизоставен дел од музичките видеа на Кејти Пери. Овие симболи се присутни сè со цел да се ,,исперат мозоците,, на нејзините фанови.



