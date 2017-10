Џенифер Анистон донираше 1 милион долари за штетите од ураганот Марија

Откако Ураганот Марија остави пустош низ Порторико, голем број на познати личности решија да помогнат или да донираат средства за жителите на овој остров.

Последната од познатите личности која се приклучи на оваа акција е Џенифер Анистон.

Таа е загрижена дека сеуште е потребно многу за да им се помогне на жртвите од овие неодамнешни урагани, посебно во Порторико. Исто така се надева дека ова ќе служи како инспирација за другите да донираат онолку колку што можат.

Ѕвездата од популарната серија „Пријатели“ донирала 500.000 долари на службите за помош при катастрофални несреќи на американскиот Црвен крст, а истата сума ја донирала и на фондацијата Рики Мартин.

Jennifer Aniston U R amazing Thanx 4 donating $500k for our #PuertoRico relief fund

We will never forget. U R saving lives Jenn #Allin4PR