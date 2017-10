Плејбој влезе во историја со првиот модел трансексуалец

Инес Рау стана првиот модел на Плејбој кој е трансексуалец во 64 годишната историја на магазинот.

Инес ќе имате можност да ја видите низ различни фотографии во ноемвриско/декемврискиот број на Плејбој кој ќе излезе годинава, каде што низ интервју зборува за нејзината трансексуалност.

- Живеев долго време криејќи го мојот идентитет. На крајот сфатив дека мојот живот е ова и дека не треба да се плашам да кажам која сум и што сум пред другите. Не е работата да се биде на прво место сакан од другите, туку сакан од себеси, а потоа од другите, изјави Инес во интервјуто кое ќе биде дел од новиот број на Плејбој.

Претходно во 80-тите години на насловната страница на магазинот имало трансексуалци, но за првпат во историјата се назначува официјален модел од овој тип.

"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK