Showbiz / Celebrity Сем Смит ја потврди неговата врска со Брендон Флин Познатиот пејач Сем Смит ги потврди шпекулациите поврзани со неговата врска со ѕвездата од 13 Reasons Why, Брендон Флин.



Тој кажа дека е толку вљубен во моментов што му посветуил 4-5 песни од албумот на неговиот избраник.

Гласините за романсата која се развила меѓу двајцата вљубени веќе некое време беше топ тема, а го достигна својот врв кога беа забележани како се бакнуваат во јавноста.



Сем исто така изјави дека се чувствува чудно кога изведува песни, а не е повеќе сингл. Неговата среќа нема крај бидејќи сега пее за некој кој е важен за него.

Изведувачот на популарната Stay with me, претходно беше во врска со моделот Џонатан Жизел кој му беше инспирација за овој негов хит со кој ги освои Греми наградите.



-Му благодарам на мажот кој беше моја инспирација за овој запис, а воедно бев и вљубен во него. Ти благодарам што со тоа што ми го скрши срцето, ми овозможи да добијам дури 4 греми награди, кажа Британскиот пејач за време на доделувањето на наградите.



