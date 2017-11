Анџелина Џоли плени и на 42 години

Во прекрасен свилен фустан на Џени Пекам, Анџелина ја покажа својата фигура на Hollywood Film Awards.



Со примамлива шминка и не толку истакнати локни, Анџелина ги украде сите погледи на доделувањето на филмските награди.



Актерката ја доби наградата Hollywood foreign film award за филмот First they killed my father, каде што Анџелина се појавува како режисер на филмот.