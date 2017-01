Пристигна трејлерот за серијалот за Златокоса

Disney реши да направи серијал од омилениот филм од нашето детство, филмот за Златокоса. Серијалот кој го носи насловот Tangled: Before Ever After, беше најавен уште пред две години, а токму оваа година ќе имаме можност и да го гледаме.





И додека во филмот, сите се разочаравме за исечената коса на Златокоса, во серијата може да забележиме дека и пораснала и тоа овој пат и е магична, бидејќи ножиците самите се кршат од косата.







Серијалот ќе се прикажува на официјалниот канал на Disney.