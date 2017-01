ЦЕЛОСНА ЛИСТА НА НОМИНАЦИИ Кои филмови, актери и режисери се натпреваруваат за Оскар?

Само што завршија номинациите на сите филмови, актери и режисери, кои што ќе се натпреваруваат за златните статуетки, Оскари. Оваа година, предводник е филмот La La Land со Ема Стоун и Рајан Гослинг, кој собра рекордни 14 номинации.





Домаќин на наградите ќе биде Џими Кимел, а истите ќе се одржат на 26-ти февруари. До тогаш, погледнете ја целосната листа на номинации:



Најдобар филм:

„Arrival”

„Fences”

„Hacksaw Ridge”

„Hell or High Water”

„Hidden Figures”

„La La Land”

„Manchester by the Sea”

„Lion”

„Moonlight”



Најдобар актер во главна улога:

Кејси Афлек, „Manchester by the Sea”

Ендру гарфилд, „Hacksaw Ridge”

Рајан Гослинг, „La La Land,”

Виго Мортесен, „Captain Fantastic”

Дензел Вашингтон, „Fences”



Најдобра актерка во главна улога:







Изабел Хуперт, „Elle”

Рут Нега, „Loving”

Натали Портман, „Jackie”

Ема Сотун, „La La Land”

Мерил Стрип, „Florence Foster Jenkins”

Најдобар актер во споредна улога:

Махершала Али, „Moonlight”

Џеф Бриџес, „Hell or High Water”

Лукас Хеџес, „Manchester by the Sea”

Дев Пател, „Lion”

Мајкл Шенон, „Nocturnal Animals”



Најдобра актерка во споредна улога:

Виола Дејвис, „Fences”

Неоми Херис, „Moonlight”

Никол Кидман, „Lion”

Октавија Спенсер, „Hidden Figures”

Мишел Вилијамс, „Manchester by the Sea”



Најдобар режисер:

Денис Виленев, „Arrival”

Мел Гибсон, „Hacksaw Ridge”

Демјиен Чазел, „La La Land”

Кенет Лонерган, „Manchester by the Sea”

Бери Џеникс, „Moonlight”



Најдобар анимиран филм:







„Kubo and the Two Strings”

„Moana”

„My Life as a Zucchini”

„The Red Turtle”

„Zootopia”



Најдобра кратка анимација:

„Blind Vaysha”

„Borrowed Time”

„Pear Cider and Cigarettes”

„Pearl”

„Piper”



Адаптирано сценарио:

„Arrival”

„Fences”

„Hidden Figures”

„Lion”

„Moonlight”



Оригинално сценарио:

„Hell or High Water”

„La La Land”

„The Lobster”

„Manchester by the Sea”

„20th Century Women”



Кинематографија:

„Arrival”

„La La Land”

„Lion”

„Moonlight”

„Silence”







Најдобар документарен филм:

„Fire at Sea”

„I Am Not Your Negro”

„Life, Animated”

„OJ: Made in America”

„13th”



Најдобар краток документарец:

„Extremist”

„4.1 Miles”

„Joe’s Violin”

„Watani My Homeland”

„The White Helmets”



Најдобар акционен краткометражен филм:

„Ennemis Interieurs”

„La Femme et le TGV”

„Silent Nights”

„Sing”

„Timecode”







Најдобар филм од странско потекло:

„A Man Called Ove”

„Land of Mine”

„Tanna”

„The Salesman”

„Toni Erdmann”



Најдобро мешање на звуци:

„Arrival”

„Hacksaw Ridge”

„La La Land”

„Rogue One”

„13 Hours”



Најдобар дизајн на продукција:

„Arrival”

„Fantastic Beasts and Where to Find Them”

„Hail Caesar!”

„La La Land”

„Passengers”



Оригинално достигнување:

„Jackie”

„La La Land”

„Lion”

„Moonlight”

„Passengers”



Оригинална песна:

Audition

Can’t Stop the Feeling

City of Stars

Empty Chair

How Far I’ll Go







Најдобра шминка и фризура:

„A Man Called Ove”

„Star Trek Beyond”

„Suicide Squad”



Костимографија:

„Allied”

„Fantastic Beasts”

„Florence Foster Jenkins”

„Jackie”

„La La Land”



Визуелни ефекти:

„Deepwater Horizon”

„Doctor Strange”

„Jungle Book”

„Kubo”

„Rogue One”