Погледнете го трејлерот за новиот Dirty Dancing

It'll be the time of your life! #DirtyDancing @abbienormal9 @coltprattes @therealsarahhyland @nicolescherzy @treveinhorn @theshaneharper @therealdebramessing @beaucaspersmart @kateylous (sorry if I'm missing anyone)

A post shared by Dirty Dancing (@dirtydancingtvevent) on Apr 24, 2017 at 5:11pm PDT