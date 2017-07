Showbiz / Филм The New York Times: 25 најдобри филмови од 21-от век Магазинот The New York Times реши да ги сподели 25-те најдобри филмови направени во 21-от век. Според нив, веќе е време да се одбројува и да се сортираат оние најдобрите. Погледнете ја листата на филмови според филмските критичари на реномираниот магазин:



1. There Will Be Blood, 2007 година, режисер Пол Томас Андресон



2. Spirited Away, 2002 година, Хајо Мијазаки



3. Million Dollar Baby, 2004 година, Клинт Иствуд



4. A Touch of Sin, 2013 година, Џиа Жанке



5. The Death of Mr.Lazarescu, 2006 година, Кристи Пуиу



6. Yi Yi, 2000 година, Едвард Јанг



7. Inside Out, 2015 година, Пир Доктер и Рони дел Кармен



8. Boyhood, 2014 година, Ричард Линклејтер



9. Summer Hours, 2009 година, Оливиер Асајас



10. The Hurt Locker, 2009 година, Кетрин Бигелоу



11. Inside Llewyn Davis, 2013 година, Џоел и Итан Коен



12. Timbuktu, 2015 година, Абдерахман Сисако



13. In Jackson Heights, 2015 година, Фридрик Вајсмен



14. L’Enfant, 2006 година, Жан Пјер и Лук Дарден



15. White Material, 2010 година, Клер Денис



16. Munich, 2005 година, Стивен Спилберг



17. Three Times, 2006 година, Хоу Хсиао-Хсиен



18. The Cleaners and I, 2000 година, Агнес Варда



19. Mad Max: Fury Road, 2015 година, Џорџ Милер



20. Moonlight, 2016 година, Бери Џенкинс



21. Wendy and Lucy, 2008 година, Кели Рејчард



22. I’m Not There, 2007 година, Тод Хејнс



23. Silent Light, 2008 година, Карлос Рејгадас



24. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004 година, Мајкл Гондри



25. The 40-Year-Old Virgin, 2005 година, Џуп Апатоу



