Showbiz / Музика Ед Ширан преработи песна на Џастин Бибер која е подобра од оригиналот Пред Џастин Бибер да ги освои топ листите со „Love Yourself“, Ед Ширан долго време ја пеел, бидејќи тој самиот е автор на истата. По одредено време, откако му ја додели на Џастин, реши самиот да ја препее и тоа во живо на радио KISS FM, а неговиот препев излезе подобар и од оригиналот.



Покрај оваа песна, Ед има напишано и многу други песни кои станале хитови, како што се „Lay It All On Me" на Rudimental, „Say You Love Me" на Џеси Вајр и „Little Things" на One Direction.



