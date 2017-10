Showbiz / Музика РОК ЛЕГЕНДА Светот се збогува со Том Пети Познатите личности ги преплавија социјалните мрежи вчеравечер со пораки преку кои се простија со рок легендата Том Пети. Меѓу првите кои ги објавија пораките за смртта на Том беа Шерил Кроу, Синди Лупер, Џоу Џонас, Џон Маер и многу други. R.I.P. Tom Petty 💔 — J O E J O N A S (@joejonas) October 2, 2017 I loved Tom Petty and I covered his songs because I wanted know what it felt like to fly.

“you belong somewhere you feel free.”

💔 — John Mayer (@JohnMayer) October 2, 2017 Oh man Tom Petty is gone. He was really great. He will be missed. Thoughts and prayers go to his family right now. RIP — Cyndi Lauper (@cyndilauper) October 2, 2017 Музичката ѕвезда на 66 години почина од срцев удар. Вчера попладне лекарите известија дека нема да го преживее денот и за жал беа во право. Во продолжение слушнете еден од неговите хитови.



