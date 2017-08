Спорт / Фудбал ФОТО: Роналдо доаѓа во Скопје



Looking good👌 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 7, 2017 at 1:36am PDT Во исти такви костуми е облечен целиот тим на Реал Мадрид.



😎✈️🇲🇰 #RMSuperCup To Skopje! 👔 @hugoboss #SuitedbyBoss #BossSports A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid) on Aug 7, 2017 at 2:03am PDT Кристијано Роналдо на својот профил на Instagram се пофали дека сепак патува и доаѓа во Скопје. Облечен во елегантен костум со потпис од нивниот спонзор Hugo Boss, тој изгледа неверојатно добро.Во исти такви костуми е облечен целиот тим на Реал Мадрид. Момците пристигнуваат денес, а утревечер го играат УЕФА Супер куп натпреварот против Манчестер Јунајтед. Токму денес Реал Мадрид го објави комплетниот список на фудбалери кои ќе играат на „Телеком Арена“: Навас, Касилја, Лука - голмани; Карвахал, Валјеро, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Тео, Ахраф - одбрана; Крос, Модриќ, Касемиро, Маркос, Асенсио, Иско, Ковачиќ, Себалос - среден ред; Кристијано Роналдо, Бејл, Бензема, Лукас, Мајорал - напад. Градот е веќе подготвен за сместување и забава на фановите на овие два големи фудбалски клуба. На плоштад „Македонија“ веќе има поставено бина, каде што пред натпреварот ќе има забава со многу познати изведувачи.



